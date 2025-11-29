Papa 14. Leo beklenirken Külliye'de Salat-ı Ümmiye dinlendi

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bekleme salonunda 'Salat-ı Ümmiye' dinlendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, ''Külliyedeki törende Papa 14. Leo’yu beklerken sadece “Tala’al Bedru” değil “Salat-ı Ümmiye” de söylendi.'' diyerek o anları sosyal medya platformu X'ten paylaştı. Ayrıca tüm Hristiyan din adamlarına Hazreti Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi vesellem anlatıldı. Hazreti Muhammed'e salat-ü selam söylendi.