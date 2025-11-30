Amsterdam kanalları ışıkla aydınlandı! Avrupa'nın en önemli festivalinde 20 gösteri başladı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, "Amsterdam Light Festival Vakfı" tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen "Amsterdam Işık Festivali" başladı. Her sene yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalde, dünyanın dört bir yanından sanatçı, tasarımcı ve mimarlara ait 20 farklı ışık gösterisi izleyiciyle buluştu.

KANALLARDA YÜRÜYEREK VEYA GEMİYLE İZLENEBİLİYOR

Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen etkinlikte, eserler kentin turistik bölgesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ünlü kanallarının üzerinde ve çevresinde sergileniyor.

Ziyaretçiler, ışıklı gösterileri yürüyerek veya özel olarak düzenlenen gemi turlarıyla deneyimleyebiliyor. Sanat ve teknolojiyi buluşturan Işık Festivali, 18 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.