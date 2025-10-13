MEB duyurdu! Bugün tüm okullarda eş zamanlı uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde, ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirledi.

Bu kapsamda, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla bugün tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yapılacak.

Bakanlık tarafından okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve aile katılımıyla güçlendirilmesi hedefiyle "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.

ÖĞRENCİLER DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİ UYGULAMALI ÖĞRENECEK

Öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğreneceği tatbikatların ardından "Afet ve Acil Durum Kartı" öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak, ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.

EKİM AYI BOYUNCA ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay gibi paydaş kurumların katkılarıyla, afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler okul ortamlarında sürdürülecek.