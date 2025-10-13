Kredi notu nasıl artırılır! İşte kart kullanıcılarını ilgilendirecek 5 püf noktası

Merkez Bankası, temmuz ve eylülde gerçekleştirdiği 550 baz puanlık indirim ile politika faizini yüzde 40.5'e çekerken, bankaların tüketici kredisi (kredili mevduat hesabı dahil) faizleri de 3 Ekim itibarıyla yüzde 64.5 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son dönemde bankalar tüketiciler için cazip kampanyalara hız verirken, kredi almak isteyenlerin kredi durumlarını, ödeme alışkanlıklarını ve krediyle alakalı bilgileri kapsayan Findeks Kredi Notu, kredi çekerken çok büyük bir önem taşıyor.

YÜKSEK NOT, DÜŞÜK FAİZ

Kredi notunuz iyiyse daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekmeniz mümkün olabilir. Kullanıcıların kimlik belgesi gibi bir belge özelliğe sahip olan kredi notu, bankalardan alınan kredi kartları, kredili mevduat hesapları, ödeme sürekliliği gibi etmenler baz alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle kredi notunuzu yüksek tutmak için finansal ödemelerinize, kredi kartı ekstresi ve mevcutta kullandığınız kredi varsa onların son ödeme tarihlerine dikkat edin.

LİMİTİ MAKUL TUT

Kredi kartı limitinizi makul seviyede tutun. Özellikle kredi kartı ödemelerinizde asgari ödeme yerine tüm borcu ödemeye özen gösterin. Kredi notunuzu yükselten unsurların başında finansman kullanmak gelir. Finansmanlarınızı ödeme zorluğu çekmiyorsanız bu durum kredi notunuzun yüksek olmasını sağlar. Faturalarınızı düzenli şekilde ödeyin. İşte kredi notunu artırmanın püf noktaları...

ÖDEMELERİ DÜZENLİ YAP



KARTI DİKKATLİ KULLAN

YAPILANDIRMA YAP



Ödeyemediğiniz için idari takibe düşen borçlarınızı yasal takibe girmeden önce yapılandırmak için bankanızla görüşerek bir ödeme planı üzerinde anlaşma sağlayabilirsiniz. Bu plana göre borcunuzu bir gün bile geç ödeseniz borcunuzun yasal takibe düşeceğini unutmayın. Yasal takibe alınan borçlarınızın kredi sicilinizden temizlenmesi çok uzun süreceği için kredi notunuzu çok daha olumsuz etkiler.

Ödemesini 3 dönemden fazla geciktirdiğiniz borçlarınız banka tarafından önce idari takibe sonrasında ise yasal takibe alınır. Geciken ödemelerinizin idari takibe düşmemesi için bir an önce kapatmanız gerekiyor.

İşte 5 püf noktası...

ÖDEMELERİNİ DÜZENLİ YAP

Kredi kartı, kredi taksitleri, fatura ödemeleri gibi tüm borçlarını zamanında ödemek en önemli faktör.

Tek bir gecikme bile puanı kısa sürede düşürebilir.

Mümkünse otomatik ödeme talimatı ver.

KREDİ KARTI LİMİTİNİ DİKKATLİ KULLAN

Kart limitinin %30-40'ını geçmemeye çalış.

Sürekli yüksek limit kullanımı, "yüksek riskli" olarak algılanabilir.

Limitini çok düşük tutmak da sistemde "finansal kapasite sınırlı" izlenimi yaratabilir; dengeli olmalı.

KREDİ GEÇMİŞİNİ CANLI TUT

Hiç kredi veya kart kullanmamışsan, sistem seni "belirsiz riskli" görür.

Düşük limitli bir kredi kartı veya küçük bir ihtiyaç kredisi alıp düzenli ödemek puanı artırır.

MEVCUT BORÇLARINI AZALT

Toplam borç tutarının gelirine oranı düşerse, puan yükselir.

Özellikle kredi kartı borcunun asgari tutarından fazlasını ödemek olumlu etki yaratır.

SIK SIK KREDİ BAŞVURUSU YAPMA

Kısa sürede çok sayıda kredi veya kart başvurusu, sistemde "nakit ihtiyacı yüksek" izlenimi yaratır ve puanı düşürür.

Reddedilen başvurular da olumsuz etki yapar.

Kefil olduğun kredilerde gecikme yaşanırsa puanın düşer.

PUAN ARTIŞI NE KADAR SÜRER?

Kısa vadede: 1–3 ay içinde düzenli ödeme alışkanlığıyla gözle görülür artış olur.

Uzun vadede: 6–12 ay boyunca iyi finansal disiplin sürdürülürse 300 puan ya da daha fazla artış mümkün olabilir.