Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Kredi notu nasıl artırılır! İşte kart kullanıcılarını ilgilendirecek 5 püf noktası

Kredi kartı kullanıcılarının en muzdarip oluğu konulardan biri de düşük kredini notunu düzeltmek. Kredi notu düşük olduğunda vatandaş ne kredi çekebiliyor, ne de limit artırabiliyor. Ancak bu durumun önüne geçmek mümkün. Kredi notu yüksek olan daha az maliyetle borçlanabiliyor. İşte kredi notunu artırmanın 5 püf noktası...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:36

Merkez Bankası, temmuz ve eylülde gerçekleştirdiği 550 baz puanlık indirim ile politika faizini yüzde 40.5'e çekerken, bankaların tüketici kredisi (kredili mevduat hesabı dahil) faizleri de 3 Ekim itibarıyla yüzde 64.5 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son dönemde bankalar tüketiciler için cazip kampanyalara hız verirken, kredi almak isteyenlerin kredi durumlarını, ödeme alışkanlıklarını ve krediyle alakalı bilgileri kapsayan , kredi çekerken çok büyük bir önem taşıyor.

YÜKSEK NOT, DÜŞÜK FAİZ

Kredi notunuz iyiyse daha düşük oranlarıyla kredi çekmeniz mümkün olabilir. Kullanıcıların kimlik belgesi gibi bir belge özelliğe sahip olan kredi notu, bankalardan alınan kredi kartları, kredili mevduat hesapları, ödeme sürekliliği gibi etmenler baz alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle kredi notunuzu yüksek tutmak için finansal ödemelerinize, ekstresi ve mevcutta kullandığınız kredi varsa onların son ödeme tarihlerine dikkat edin.

LİMİTİ MAKUL TUT

Kredi kartı limitinizi makul seviyede tutun. Özellikle kredi kartı ödemelerinizde asgari ödeme yerine tüm borcu ödemeye özen gösterin. Kredi notunuzu yükselten unsurların başında finansman kullanmak gelir. Finansmanlarınızı ödeme zorluğu çekmiyorsanız bu durum kredi notunuzun yüksek olmasını sağlar. Faturalarınızı düzenli şekilde ödeyin. İşte kredi notunu artırmanın püf noktaları...

Kredi notu nasıl artırılır! İşte kart kullanıcılarını ilgilendirecek 5 püf noktası

ÖDEMELERİ DÜZENLİ YAP


Kredi notunun yükselmesinde kredi kartı, kredi taksitleri, fatura ödemeleri gibi tüm borçlarını zamanında ödemek en önemli faktör olarak ön plana çıkıyor. Tek bir gecikme bile puanı kısa sürede düşürebilir. Mümkünse otomatik ödeme talimatı ver.

Kredi notu nasıl artırılır! İşte kart kullanıcılarını ilgilendirecek 5 püf noktası

KARTI DİKKATLİ KULLAN

Kredi notunun artırılmasında, kredi kartı limitinin dikkatli kullanımı kritik bir önem taşıyor. Kart limitinin yüzde 30-40'ını geçmemeye çalış. Sürekli yüksek limit kullanımı, "yüksek riskli" olarak algılanabilir. Limitini çok düşük tutmak da sistemde "finansal kapasite sınırlı" izlenimi yaratabilir, o yüzden dengeli olmalı.

Notun artırılması, kredi geçmişinin de canlı tutulması gerekiyor. Hiç kredi veya kart kullanmamışsan, sistem seni "belirsiz riskli" görür. Düşük limitli bir kredi kartı veya küçük bir ihtiyaç kredisi alıp düzenli ödemek puanı artırır.
Toplam tutarının gelirine oranı düşerse, puan yükselir. Özellikle kredi kartı borcunun asgari tutarından fazlasını ödemek olumlu etki yaratır. Kısa sürede çok sayıda kredi veya kart başvurusu, sistemde "nakit ihtiyacı yüksek" izlenimi yaratır ve puanı düşürür. Reddedilen başvurular da olumsuz etki yapar. Kefil olduğun kredilerde gecikme yaşanırsa senin puanın da düşer. Notun artırılmasında bankalarda aktif hesaplar bulundurmak etkili oluyor. Birikim hesabı, otomatik ödeme, düzenli maaş kullanımı gibi işlemler, finansal sistemde aktif bir profil oluşturur.

Kredi notu nasıl artırılır! İşte kart kullanıcılarını ilgilendirecek 5 püf noktası


YAPILANDIRMA YAP


Ödeyemediğiniz için idari takibe düşen borçlarınızı yasal takibe girmeden önce yapılandırmak için bankanızla görüşerek bir ödeme planı üzerinde anlaşma sağlayabilirsiniz. Bu plana göre borcunuzu bir gün bile geç ödeseniz borcunuzun yasal takibe düşeceğini unutmayın. Yasal takibe alınan borçlarınızın kredi sicilinizden temizlenmesi çok uzun süreceği için kredi notunuzu çok daha olumsuz etkiler.
Ödemesini 3 dönemden fazla geciktirdiğiniz borçlarınız banka tarafından önce idari takibe sonrasında ise yasal takibe alınır. Geciken ödemelerinizin idari takibe düşmemesi için bir an önce kapatmanız gerekiyor.

Kredi notu nasıl artırılır! İşte kart kullanıcılarını ilgilendirecek 5 püf noktası

İşte 5 püf noktası...

ÖDEMELERİNİ DÜZENLİ YAP
Kredi kartı, kredi taksitleri, fatura ödemeleri gibi tüm borçlarını zamanında ödemek en önemli faktör.
Tek bir gecikme bile puanı kısa sürede düşürebilir.
Mümkünse otomatik ödeme talimatı ver.

KREDİ KARTI LİMİTİNİ DİKKATLİ KULLAN
Kart limitinin %30-40'ını geçmemeye çalış.
Sürekli yüksek limit kullanımı, "yüksek riskli" olarak algılanabilir.
Limitini çok düşük tutmak da sistemde "finansal kapasite sınırlı" izlenimi yaratabilir; dengeli olmalı.

Kredi notu nasıl artırılır! İşte kart kullanıcılarını ilgilendirecek 5 püf noktası

KREDİ GEÇMİŞİNİ CANLI TUT
Hiç kredi veya kart kullanmamışsan, sistem seni "belirsiz riskli" görür.
Düşük limitli bir kredi kartı veya küçük bir ihtiyaç kredisi alıp düzenli ödemek puanı artırır.
Bankalarda aktif hesap bulundur. Birikim hesabı, otomatik ödeme, düzenli maaş kullanımı gibi işlemler, finansal sistemde aktif bir profil oluşturur.

MEVCUT BORÇLARINI AZALT
Toplam borç tutarının gelirine oranı düşerse, puan yükselir.
Özellikle kredi kartı borcunun asgari tutarından fazlasını ödemek olumlu etki yaratır.

SIK SIK KREDİ BAŞVURUSU YAPMA
Kısa sürede çok sayıda kredi veya kart başvurusu, sistemde "nakit ihtiyacı yüksek" izlenimi yaratır ve puanı düşürür.
Reddedilen başvurular da olumsuz etki yapar.
Kefil olduğun kredilerde gecikme yaşanırsa puanın düşer.

PUAN ARTIŞI NE KADAR SÜRER?
Kısa vadede: 1–3 ay içinde düzenli ödeme alışkanlığıyla gözle görülür artış olur.
Uzun vadede: 6–12 ay boyunca iyi finansal disiplin sürdürülürse 300 puan ya da daha fazla artış mümkün olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KYK burs, kredi başvuru şartları neler nasıl yapılır?
Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, tüketici kredileri geriledi
ETİKETLER
#faiz
#kredi notu
#kredi kartı
#borç
#Findeks
#Krediyle Alakalı Bilgiler
#Finansal Ödemeler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.