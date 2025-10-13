Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler

Kayınpederinin lokantasında garsonluk yaparken borsaya merak salan Onur Yılmaz borsada manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz, 6 liralık hisseleri manipülasyonla 11 liraya yükselttiğini itiraf etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:07

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul merkezli operasyonda borsa manipülasyonu yaptığı ortaya çıkan Onur Yılmaz ve ekibi yakalandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından örgüt lideri olduğu belirlenen Yılmaz ve 14 kişi yakalandı. Yakalanan 15 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler

ÖRGÜT LİDERİ İTRAFÇI OLDU

Borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlayan Onur Yılmaz ve örgüt üyesi Murat Güler'in soruşturmada itirafçı oldukları ortaya çıktı. Savcılığın soruşturmayı, ve sosyal medyada örgütlü hareket edilmesi nedeniyle 'örgüt kurma' suçundan yürüttüğü öğrenildi.

Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler

BİR AYDA YÜZDE 596 YÜKSELTTİLER

Örgüte ait olan ve borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim şirketine ait 'Marka' hissesine yapılan manipülasyonla Mart 2023'teki 4 değerinin Nisan'da 596 yükselerek 28.92'ye çıktığı belirlendi.

TELEGRAM HESAPLARINDAN KÜÇÜK YATIRIMCILARI HEDEF ALDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Yılmaz ve örgütü, 'onylm29' isimli X hesabından ve 'Onur Endeksi' adlı Telegram hesabı üzerinden 'Marka' hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladı. Şebeke bu esnada, kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak toplamda 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde etti.

Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler

GARSONLUKTAN BORSACILIĞA SOYUNDU

2021'de kayınpederinin Ankara Gölbaşı'nda bulunan lokantasında garsonluk yaptığı öğrenilen Onur Yılmaz'ın bu sırada borsaya yöneldiği öğrenildi. Yılmaz'ın ifadesinde, Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'le Aralık-Ocak 2023'te görüştüğünü ve Biçer'in, kendisinde gayri resmi olarak bulunan 11 milyon lotluk hisseyi 11 lira üzeri satmasını istediğini aktardı. Bu konuşmanın geçtiği sıada hissenin 6 lira olduğunu belirten itirafçı örgüt lideri Yılmaz anlaşma sonrası Mine Tozlu Biçer hisse 11 liraya gelmeden elinde bulundurmuş olduğu lotları sattığını öğrendiklerini belirtti.

Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler

"ARABANIN BAGAJI HER GÜN PARA DOLUYORDU"

Murat Güler ise Telegram üzerinden küçük yatırımcılara hisse aldırıp Onur Yılmaz'ın sattırdığını ifade etti.
Güler ifadesinde, "Arabaların bagajları her gün para doluyordu. Bu arada hisse 12 lira fiyata ulaştı. Patron 12 lira fiyattan elindeki bütün hisselerini sattı ve yaklaşık 30 milyon lira para kazandı. Patron bütün malı bize sattı gitti" diye konuştu.

Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler

MARKA HOLDİNG BAŞKANI "İFTİRA" DEDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli olan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ise ifadesinde iddialar için "iftira" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa manipülasyonu davasında iddiaları şantaja uğradım diyerek reddetti: Yasak aşkını suçladı!
ETİKETLER
#telegram
#Itirafçı
#Küçük Yatırımcı
#Borsa Manipülasyonu
#Örgütlü Suç
#Piyasa Dolandırıcılığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.