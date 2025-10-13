Garsonluğu bıraktı borsa manipülasyoncusu oldu! Küçük yatırımcıları böyle tuzağa çekmişler

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul merkezli operasyonda borsa manipülasyonu yaptığı ortaya çıkan Onur Yılmaz ve ekibi yakalandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından örgüt lideri olduğu belirlenen Yılmaz ve 14 kişi yakalandı. Yakalanan 15 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT LİDERİ İTRAFÇI OLDU

Borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlayan Onur Yılmaz ve örgüt üyesi Murat Güler'in soruşturmada itirafçı oldukları ortaya çıktı. Savcılığın soruşturmayı, Telegram ve sosyal medyada örgütlü hareket edilmesi nedeniyle 'örgüt kurma' suçundan yürüttüğü öğrenildi.

BİR AYDA YÜZDE 596 YÜKSELTTİLER

Örgüte ait olan ve borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim şirketine ait 'Marka' hissesine yapılan manipülasyonla Mart 2023'teki 4 değerinin Nisan'da 596 yükselerek 28.92'ye çıktığı belirlendi.

TELEGRAM HESAPLARINDAN KÜÇÜK YATIRIMCILARI HEDEF ALDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Yılmaz ve örgütü, 'onylm29' isimli X hesabından ve 'Onur Endeksi' adlı Telegram hesabı üzerinden 'Marka' hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladı. Şebeke bu esnada, kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak toplamda 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde etti.

GARSONLUKTAN BORSACILIĞA SOYUNDU

2021'de kayınpederinin Ankara Gölbaşı'nda bulunan lokantasında garsonluk yaptığı öğrenilen Onur Yılmaz'ın bu sırada borsaya yöneldiği öğrenildi. Yılmaz'ın ifadesinde, Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'le Aralık-Ocak 2023'te görüştüğünü ve Biçer'in, kendisinde gayri resmi olarak bulunan 11 milyon lotluk hisseyi 11 lira üzeri satmasını istediğini aktardı. Bu konuşmanın geçtiği sıada hissenin 6 lira olduğunu belirten itirafçı örgüt lideri Yılmaz anlaşma sonrası Mine Tozlu Biçer hisse 11 liraya gelmeden elinde bulundurmuş olduğu lotları sattığını öğrendiklerini belirtti.

"ARABANIN BAGAJI HER GÜN PARA DOLUYORDU"

Murat Güler ise Telegram üzerinden küçük yatırımcılara hisse aldırıp Onur Yılmaz'ın sattırdığını ifade etti.

Güler ifadesinde, "Arabaların bagajları her gün para doluyordu. Bu arada hisse 12 lira fiyata ulaştı. Patron 12 lira fiyattan elindeki bütün hisselerini sattı ve yaklaşık 30 milyon lira para kazandı. Patron bütün malı bize sattı gitti" diye konuştu.

MARKA HOLDİNG BAŞKANI "İFTİRA" DEDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli olan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ise ifadesinde iddialar için "iftira" dedi.