Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,42 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile bilişim oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:21

'da , güne yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,42 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile bilişim oldu.

, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrederken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Borsa güne düşüşle başladı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde​​​​​​​'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sürekli açıp kapatanlar yandı: İşte doğal gaz faturasını düşürecek en büyük taktik
Kartlarınız belli süre kullanılamayacak: Bu bankada hesabı olanlar dikkat!
ETİKETLER
#abd merkez bankası
#faiz
#borsa istanbul
#bıst 100 endeksi
#küresel piyasalar
#tarife
#Sektör Endeksleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.