 Erdem Avsar

Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Kripto para piyasası son durumu

Trump’ın Çin’e ek gümrük tarifesi açıklaması sonrasında küresel kripto para piyasasının toplam hacmi 24 saat içinde yüzde 10’dan fazla azalarak 3,7 trilyon dolara geriledi. Bitcoin ve Ethereum’un güncel durumu ise merak edildi.

12.10.2025
12.10.2025
23:21

ABD Başkanı ’ın ’e yönelik sert ifadeleri, piyasasında panik satışlarını tetikledi.

Trump, 1 Kasım tarihinden itibaren Çin’den ithal edilen ürünlere mevcut vergilere ek olarak yüzde 100 uygulanacağını ve önemli yazılımlara ihracat sınırlaması getirileceğini duyurdu.

yüzde 9’dan fazla değer kaybederek 110 bin dolar seviyesinin altına düştü, ve diğer altcoinler de sert kayıplar yaşadı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Kripto para piyasası son durumu

Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 9’dan fazla gerileyerek 110 bin dolar civarına geriledi.

109 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık ölçekte de yüzde 10 değer yitirdi.

Trump’ın açıklamalarından evvel Bitcoin’in fiyatı 122 bin doların üzerindeydi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Kripto para piyasası son durumu

ETH fiyatı yüzde 13 düşüşle 3 bin 760 dolar bandına indi.

Diğer büyük altcoinler olan BNB, Solana ve XRP de yüzde 8 ila 15 arasında değer kaybı yaşadı.

Küresel kripto para piyasasının genel değeri 24 saatlik süreçte yüzde 10,32 oranında azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara düştü.

Bu, son üç ayın en sert günlük düşüşü olarak kayda geçti.

Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle altın ve ABD tahvillerine talep artarken, riskli yatırım araçlarında satış baskısı yoğunlaştı.

Uzmanlar, piyasanın kısa dönemde 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini, fakat uzun vadede toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Altın ve tahvil piyasaları neden yükselişe geçti?
Kripto piyasasındaki sert satışlar sonrası yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Bu durum altın fiyatlarının ve ABD tahvillerinin değerinin kısa sürede artmasına yol açtı.
