Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Kripto para piyasası son durumu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert ifadeleri, kripto para piyasasında panik satışlarını tetikledi.

Trump, 1 Kasım tarihinden itibaren Çin’den ithal edilen ürünlere mevcut vergilere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ve önemli yazılımlara ihracat sınırlaması getirileceğini duyurdu.

Bitcoin yüzde 9’dan fazla değer kaybederek 110 bin dolar seviyesinin altına düştü, Ethereum ve diğer altcoinler de sert kayıplar yaşadı.

Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 9’dan fazla gerileyerek 110 bin dolar civarına geriledi.

109 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık ölçekte de yüzde 10 değer yitirdi.

Trump’ın açıklamalarından evvel Bitcoin’in fiyatı 122 bin doların üzerindeydi.

ETH fiyatı yüzde 13 düşüşle 3 bin 760 dolar bandına indi.

Diğer büyük altcoinler olan BNB, Solana ve XRP de yüzde 8 ila 15 arasında değer kaybı yaşadı.

Küresel kripto para piyasasının genel değeri 24 saatlik süreçte yüzde 10,32 oranında azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara düştü.

Bu, son üç ayın en sert günlük düşüşü olarak kayda geçti.

Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle altın ve ABD tahvillerine talep artarken, riskli yatırım araçlarında satış baskısı yoğunlaştı.

Uzmanlar, piyasanın kısa dönemde 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini, fakat uzun vadede toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.