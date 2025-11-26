TUS 2 ek tercih sonuçları nereden sorgulanır? TUS ek tercih sonuçları açıklandı

Kategoriler
ÖSYM'nin bugünkü bildirimlerinde TUS ek yerleştirme sonuçları yer aldı.
Tercihte bulunan adaylar, sonucunu görüntülemek için heyecanlanmaya başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Kasım'da tercihleri alınan sınavın ek yerleştirme süreçleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:
“13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.”