Dakikalarca kovaladı, kucaklayıp kaçırdı

Adıyaman'da Mehmet Oruç’a ait çiftliğe akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz iki şahıstan biri hayvanların bulunduğu yere girerek gözüne kestirdiği 25 günlük buzağıyı yakalamaya çalıştı. Dakikalarca kovaladığı buzağıyı yakalayamayan şahıs bulunduğu yerden dışarı çıkarken bu defa başka bir şahıs girerek buzağıyı kovaladı. Yakalanan buzağı şahısların kucağında dışarıya çıkarılarak götürüldü. Yaşanan hırsızlık anları ise çiftliğin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.