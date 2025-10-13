Dakikalarca kovaladı, kucaklayıp kaçırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adıyaman'da Mehmet Oruç’a ait çiftliğe akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz iki şahıstan biri hayvanların bulunduğu yere girerek gözüne kestirdiği 25 günlük buzağıyı yakalamaya çalıştı. Dakikalarca kovaladığı buzağıyı yakalayamayan şahıs bulunduğu yerden dışarı çıkarken bu defa başka bir şahıs girerek buzağıyı kovaladı. Yakalanan buzağı şahısların kucağında dışarıya çıkarılarak götürüldü. Yaşanan hırsızlık anları ise çiftliğin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.