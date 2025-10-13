Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya'nın başkenti Moskova'da terör alarmı: Saldırı engellendi

Rusya, başkenti Moskova'da Ukrayna istihbaratı ve DEAŞ tarafından Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisine terör saldırısı gerçekleştirileceğini öne sürdü. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırının engellendiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya'nın başkenti Moskova'da terör alarmı: Saldırı engellendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 12:32

Rusya Federal Güvenlik Servisi (), Orta Asya ülkesi vatandaşı ile 3 Rus vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. Bu kişilerin, Rusya Savunma Bakanlığının üst düzey yetkilisine yönelik düzenlemeyi planladığı iddiasına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'nın özel servisleri ve örgütü yöneticileriyle planladığı terör saldırısı engellendi. Saldırının, 'nın yoğun bölgelerinden birinde düzenlenmesi planlanıyordu. Saldırıyı gerçekleştirecek Orta Asya ülkesi vatandaşı, DEAŞ üyesi Sayidakbar Gulomov tarafından devreye sokuldu."

Rusya'nın başkenti Moskova'da terör alarmı: Saldırı engellendi

ULUSLARARASI ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Açıklamada, 1979 doğumlu Gulomov'un, 17 Aralık 2024'te Moskova'da Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan bombalı suçuna karıştığı, Rusya ve Özbekistan tarafından uluslararası arananlar listesine yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu şahıslara yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devrik lider Beşar Esad'ın çarpıcı son hali! 'Rusya'da bağımlı oldu'
Rusya önce vatandaşlık verdi sonra geri aldı! Sebebi ise bir o kadar şaşırtıcı
ETİKETLER
#deaş
#ukrayna
#rusya
#terör
#suikast
#terör saldırısı
#moskova
#fsb
#Orta Asya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.