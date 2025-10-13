Rusya'nın başkenti Moskova'da terör alarmı: Saldırı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Asya ülkesi vatandaşı ile 3 Rus vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. Bu kişilerin, Rusya Savunma Bakanlığının üst düzey yetkilisine yönelik terör saldırısı düzenlemeyi planladığı iddiasına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın özel servisleri ve terör örgütü DEAŞ yöneticileriyle planladığı terör saldırısı engellendi. Saldırının, Moskova'nın yoğun bölgelerinden birinde düzenlenmesi planlanıyordu. Saldırıyı gerçekleştirecek Orta Asya ülkesi vatandaşı, DEAŞ üyesi Sayidakbar Gulomov tarafından devreye sokuldu."

ULUSLARARASI ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Açıklamada, 1979 doğumlu Gulomov'un, 17 Aralık 2024'te Moskova'da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan bombalı suikast suçuna karıştığı, Rusya ve Özbekistan tarafından uluslararası arananlar listesine yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu şahıslara yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.