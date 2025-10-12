Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerini verecek mi? Kremlin endişe içinde

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerini verip vermeyeceği konusunda karar verdiğini söyledi. Fakat yine de Ukrayna'nın bu füzelerle ne yapmayı planladığını öğrenmek istediğini dile getirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, son açıklamalarında ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzelerini vermesi konusunda son derece endişeli olduklarını ifade etti.

RUSYA'YA NÜKLEER FÜZE GÖNDERİLEBİLİR!

Peskov, Tomahawk füzelerinin Rusya'ya fırlatılması durumunda, Moskova'nın füzenin bazı versiyonlarının nükleer başlık taşıyabileceğini hesaba katması gerekeceğini söyledi:

"Bir düşünün: Uzun menzilli bir füze fırlatılıyor ve uçuyor ve bunun nükleer olabileceğini biliyoruz. Rusya Federasyonu ne düşünmeli? Rusya nasıl tepki vermeli? Yurt dışındaki askeri uzmanlar bunu anlamalı.''

PUTİN'DEN TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, ABD askeri personelinin doğrudan katılımı olmadan Tomahawk füzelerinin kullanılmasının imkansız olduğunu ve bu nedenle Ukrayna'ya bu tür füzelerin gönderilmesinin "niteliksel olarak yeni bir tırmanış aşamasına" yol açacağını belirtmişti.