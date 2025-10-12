Kaynak makinesi kaybolunca soluğu camide aldı! Hoparlörden köye sitem etti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Boğazyayla Köyü’nde yaşayan ve inşaat işleri yapan Fazlı Celep, evinde su tesisatı yapmak için hazırlık yaptığı sırada kaynak makinesinin bıraktığı yerde olmadığını fark etti.

Kendisinden başka kimsenin kullanmadığı aleti bulmak için köyü didik didik arayan Celep, bir sonuç alamayınca son çareyi köyün camine giderek hoparlörlerden anons yapmakta buldu.

"BENİM MAKİNEMİ NİYE ALIYORSUNUZ KOMŞULAR!"

Kaynak makinesinin kayıp olduğunu sitemli ve kendine has üslubuyla dile getiren Celep, " Bir Müslümana bir iş yapmaya gelmiyor. Benim makinemi niye alıyorsunuz komşular! Tekrar ediyorum ben hacı efendi kaynak makinem kaybolmuştur, alanlar ve bulanlar namusu dairesinde getirsinler. Hayırlı Cumalar olsun cümleten" ifadelerine yer verdi.