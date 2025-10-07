Rusya-ABD ilişkilerini Tomahawk füzeleri bozabilir! Kremlin'den uyarı geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara ilişkin açıklamaları sırasında Rusya-ABD ilişkilerine de değindi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’ya Tomahawk füzelerinin verilmesi için karara varacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce bu yönde Moskova’nın pozisyonunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlattı.

''GERİLİMİN YENİ BİR AŞAMASI OLUR''

Peskov, füzelerin Kiev’e teslim edilmesinin Ukrayna ordusunun cephe hattındaki durumunu değiştirmeyeceğini, ancak yeni bir tırmanma döngüsü başlatacağını dile getirerek, bu füzelerle ilgili çeşitli nüansların olduğuna da dikkati çekti. Sözcü Peskov, “Fakat burada nükleer kapasiteye sahip olabilecek füzelerden bahsediliyor. Bu nedenle bu, gerçekten gerilimin yeni bir aşaması olur.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın füzelerin Kiev’e verilmesiyle ilgili net kararının beklenmesi gerektiğinin altını çizen Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde önce silahların teslim edildiğini sonra açıklama yapıldığını hatırlattı. Peskov, bu sefer nasıl olacağına bakacaklarını belirtti.

''RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ İÇİN CİDDİ BİR ADIM ATILMADI''

Rusya ve ABD arasında diplomatik kurumlar arasındaki diyaloğun durgunluğunu sürdürdüğünü kaydeden Peskov, “Maalesef şimdiye kadar ciddi bir adım atılmadı." dedi.

Sözcü Peskov, iki ülke liderleri arasındaki diyaloğun ise biraz farklı ve daha canlı olduğuna dikkati çekti.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın varlıklarına el koyma girişimleriyle ilgili olarak da açıklama yapan Peskov, "Haklarımızı yasal olarak savunacağız ve yasa dışı eylemleri gerçekleştirenleri yargılayacağız. Bu eylemleri başlatan, kararları alan vb. kişiler için de geçerlidir.” diye konuştu.