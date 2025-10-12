Kellik sorunu tarihe karışabilir: Saç çıkarmayı hızlandıran doğal yöntem keşfedildi

Yeni bir araştırma, erkek tipi kelliğin en popüler çözümü olan Minoxidil'in cilt tarafından zayıf emilimi sorununu, tatlandırıcı bitki Stevia'dan elde edilen mikro iğnelerle çözerek ilacın gücünü tam 18 kat artırmayı başardı. Klinik sonuçları iyileştirme potansiyeline sahip yöntemin, geleneksel tedavilere göre çok daha az tahriş edici olduğu belirtiliyor.

Minoxidil, erkek tipi kellik ile mücadelede kullanılan en etkili ve yaygın yöntemlerden biri olmasına rağmen, cilt tarafından emilimi oldukça zayıf bir ilaç olarak biliniyor. Yüksek tansiyonla mücadele için geliştirilen ilaç, erkeklerdeki saç kaybının yüzde 95'inden fazlasından sorumlu olan kalıtsal dökülmeye karşı da kullanılıyor.

EMİLİMİ ARTIRMAK İÇİN MİNOXİDİL'E "TATLI" BİR DESTEK

New Atlas'ın haberine göre, Avustralya ve Çin'den araştırmacılar, ilacın etkinliğini ve emilimini artırmak için ilginç bir yol buldu: Stevia bitkisinden elde edilen steviosid adlı doğal tatlandırıcıdan üretilen mikro iğneler içeren bir yama geliştirdiler.

Araştırmacılar, mikro iğnelerdeki tatlandırıcı konsantrasyonlarını ayarladıktan sonra yamaları erkek tipi kellik gösterecek şekilde genetik olarak değiştirilmiş farelere uyguladı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı:

Stevia yaması uygulanan farelerde Minoxidil'in emiliminin kontrol grubuna göre 18 kat daha iyi olduğu görüldü. Dahası, tedavi edilen farelerin daha önce kel olan bölgelerinde sadece 35 gün sonra yüzde 67,5 oranında saç çıkışı sağlandı. Minoxidil’in insanlarda yeni saç çıkarması genellikle 3-6 ay sürerken, geliştirilen yama ilacın mevcut etkinliğinden çok daha iyi bir performans sergiliyor.

NEDEN STEVİA TABANLI MİKRO İĞNELER?

Daha önce metal tabanlı iğnelerle de mikro iğne yamaları denenmiş ancak yeni yama, Stevia tabanlı iğnelerin çözünebilir olması özelliği sayesinde öne çıkıyor. Diğer denemelerin aksine Stevia tabanlı iğneler uygulandıktan sonra çözünüyor ve minimum düzeyde metabolize ediliyor; yani tatlandırıcının çoğu vücuttan atılıyor.

Çözünebilir olmaları, daha önce test edilen metal tabanlı iğneler içeren yamalara göre daha az tahriş edici olmalarını sağlıyor. Araştırmacılar, Advanced Healthcare Materials dergisinde yayımlanan çalışmalarında yöntemin avantajlarını şöyle açıklıyor:

"Mikro iğne yaması, hedeflenen bölgeye doğrudan kontrollü ve uzun süreli ilaç salınımı sağlayan daha kullanışlı, uzun etkili bir seçenek sunarak tedavi rejimini basitleştirir."

Ayrıca yöntemin, ilacın cilde nüfuzunu artırmanın yanı sıra geleneksel topikal formülasyonlarla ilişkilendirilen yavaş etki başlangıcı ve/veya yanlış dozlama gibi sorunları ortadan kaldırdığı vurgulanıyor. Minoxidil'in tedavi edici faydalarını Stevia'nın özellikleriyle birleştiren yeni yaklaşım, erkek tipi kellik tedavisinde klinik sonuçları iyileştirme konusunda önemli bir potansiyel taşıyor.