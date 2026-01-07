Beşiktaş Jonas Svensson ile yolları ayırdı! Veda açıklamasında 2 kupadaki rolüne dikkat çekildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için takımlar transfer çalışmaları içinde kadrolarını şekillendirirken yol ayrılıkları da yaşanıyor.
Beşiktaş, kadrosunda yer alan Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, gelişmeyi şu ifadelerle yaptığı açıklamayla bildirdi:
"2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayrılmıştır.
Jonas Svensson’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
2024 itibariyle Beşiktaş'ta forma giymeye başlayan 32 yaşındaki Norveçli Svensson, siyah-beyazlı formayla 71 maça çıktı ve takımına 1 gol, 5 asistlik skor sağladı.