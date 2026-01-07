Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
Editor
 | Selahattin Demirel

Beşiktaş Jonas Svensson ile yolları ayırdı! Veda açıklamasında 2 kupadaki rolüne dikkat çekildi

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna son şeklini verirken bir yol ayrılığını açıkladı. Buna göre Jonas Stevensson ile siyah beyazlı kulüp arasındaki anlaşmanın sona erdiği duyuruldu.

Beşiktaş Jonas Svensson ile yolları ayırdı! Veda açıklamasında 2 kupadaki rolüne dikkat çekildi
Haber Merkezi
07.01.2026
07.01.2026
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için takımlar transfer çalışmaları içinde kadrolarını şekillendirirken yol ayrılıkları da yaşanıyor.

"TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA DA PAY SAHİBİ OLAN..."

Beşiktaş, kadrosunda yer alan Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, gelişmeyi şu ifadelerle yaptığı açıklamayla bildirdi:

"2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayrılmıştır.

Jonas Svensson’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

71 MAÇA ÇIKTI

2024 itibariyle Beşiktaş'ta forma giymeye başlayan 32 yaşındaki Norveçli Svensson, siyah-beyazlı formayla 71 maça çıktı ve takımına 1 gol, 5 asistlik skor sağladı.

#Futbol
#Spor
