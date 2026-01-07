Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu! Biletler satışa çıktı

Turkcell Süper Kupa'da dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi öncesi bilet fiyatları da belli oldu.

Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu! Biletler satışa çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 17:37

Turkcell Süper Kupa'da heyecan devam ediyor. Kupa bu sezon ilk kez 4 takımın katılımıyla yeni formatıyla düzenleniyor.

Kupada ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Galatasaray, kupada adını finale yazdırdı. Kupada ikinci yarı final maçında ise Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da kozlarını paylaştı. Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, finale yükselerek Galatasaray'ın rakibi oldu.

DEV DERBİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Turkcell Süper Kupa'daki dev finalde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu! Biletler satışa çıktı

Mücadeleye günler kala dev derbinin bilet fiyatları da belli oldu. Derbinin bilet fiyatları 1.500 ve 3.000 lira olarak belirlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı öncesi batı ve güney tribünü Galatasaray taraftarlarına ayrılırken doğu ve kuzey tribünü ise Fenerbahçe taraftarlarına ayrıldı. Batı ve doğu tribünlerinde bilet fiyatları 3.000 lira olarak belirlenirken kuzey ve güney tribünlerinde bilet fiyatları 1.500 lira olarak belirlendi.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek.

#Futbol
#Spor
