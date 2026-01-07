Trabzonspor yeni stoperi Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

SÖZLEŞME BEDELİ BELLİ OLDU

Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avronun 7 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.