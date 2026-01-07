Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? Kafa karıştıran iddiaya açıklama var

Türkiye'de ev sahibi olmayan vatandaşlar için önemli bir imkan olarak ortaya çıkan 500 Bin Sosyal Konut Projesi için şartların değiştiği iddia edildi. İddiaların haberleştirilmesi üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? Kafa karıştıran iddiaya açıklama var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
20:02
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
20:06

Kuraların çekilmeye başladığı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin şartlarının değiştiğini yönelik haberler, başvuru yapan ve kura sonucu bekleyen vatandaşı tedirgin etti.

Kafa karıştıran iddiaların haberleştirilmesi ve yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı çatısı altında çalışan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? Kafa karıştıran iddiaya açıklama var

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? Kafa karıştıran iddiaya açıklama var

"SATIŞ SÜRECİYLE İLGİLİ İŞLEMLER KURALARIN ARDINDAN BAŞLAYACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/2008921000025506262

ETİKETLER
#Ekonomi
