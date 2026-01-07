TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı son dakika 2026! Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bu hafta 14 ilde daha hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerinin yapılacağını bildirdi.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

İlk kuraları 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilen projede, Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

500 bin sosyal konut projesinde süreç devam ederken İstanbul için bekleyiş devam ediyor. Bu kapsamda yarın Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek. İstanbul için bekleyiş devam ediyor.