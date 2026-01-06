500 bin sosyal konut projesinde Ankara ve İstanbul detayı! Bakan Kurum açıkladı

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde takvim netleşirken, gözler büyük şehirlerde yapılacak kura çekimlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıklarken, Ankara ve İstanbul için kritik tarihleri de duyurdu. Kura çekimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olması heyecanı daha da artırdı. Başkentte ilk zar 5 Şubat’ta atılacak, İstanbul’da ise milyonların beklediği süreç mart ayında tamamlanacak.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN YAPILDI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum, “5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvurusu geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul’dan oldu. Ankara’dan 287 bin 94, İzmir’den ise 221 bin 921 başvuru yapıldı. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarımızı tamamladık; sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık’ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman’da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van’da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenleri gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız”

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çekiliş tarihleri şöyle: 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta Artvin ve Tunceli, 5 Şubat’ta Ankara, 11 Şubat'ta Çankırı ve Bursa, 12 Şubat’ta Bolu, 13 Şubat’ta Eskişehir ve Balıkesir, 15 Şubat’ta Konya ve Çanakkale, 16 Şubat’ta Edirne, 17 Şubat’ta Karaman ve Tekirdağ, 18 Şubat’ta Mersin ve Kırklareli, 20 Şubat’ta Adana ve Kocaeli, 22 Şubat’ta Afyonkarahisar, 24 Şubat’ta Uşak, 25 Şubat’ta Isparta, 26 Şubat’ta Burdur, 27 Şubat’ta Denizli, 3 Mart'ta Muğla, 4 Mart’ta Aydın, 5 Mart’ta Manisa, 6 Mart’ta İzmir, 9–12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul.