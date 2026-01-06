Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Ümit Buget

TOKİ kura heyecanı! Mardin ve Ağrı’daki hak sahipleri belli oluyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Ağrı ve Mardin illerine ait kura çekimleri bugün (6 Ocak 2026) noter huzurunda yapılacak. Bu kapsamda Ağrı'da toplam 2.840, Mardin'de ise 5.357 adet konut için hak sahipleri belirlenecek. Projede yer alan daireler 2+1 ve 3+1 tipinde tasarlandı. İşte detaylar...

TOKİ kura heyecanı! Mardin ve Ağrı’daki hak sahipleri belli oluyor
06.01.2026
06.01.2026
saat ikonu 11:50

TOKİ’nin dev sosyal konut hamlesinde beklenen an geldi. Binlerce başvurunun yapıldığı 500 bin konutluk proje kapsamında gözler bugün Ağrı ve Mardin’e çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleriyle, iki ilde toplam 8 bini aşkın konutun hak sahipleri belirlenecek. Uzun süredir sonuçları bekleyen vatandaşlar için kura günü, heyecanın zirve yaptığı kritik bir eşik oldu. Projede yer alan 2+1 ve 3+1 daireler ise özellikle dar ve orta gelirli aileler için önemli bir alternatif sunuyor.

TOKİ kura heyecanı! Mardin ve Ağrı’daki hak sahipleri belli oluyor

İLK ÇEKİLİŞ MARDİN

Çekiliş, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 11:00'de Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

AĞRI KURA ÇEKİMİ BİLGİLERİ

Çekiliş ise aynı gün saat 13:00'te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Her iki ildeki kura törenleri de TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri süreci anlık takip edebilecek.

TOKİ kura heyecanı! Mardin ve Ağrı’daki hak sahipleri belli oluyor

KURA SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Kura çekimleri tamamlandıktan sonra, asil ve yedek hak sahibi olanların tam listesi aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet platformu üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarını kullanarak e-Devlet üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini seçerek durumlarını öğrenebilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde yeni bir aşama daha tamamlanmış olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Mardin ve Ağrı'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri bugün (6 Ocak 2025) yapılacak. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilecek.


#Ekonomi
