TOKİ kura heyecanı! Mardin ve Ağrı’daki hak sahipleri belli oluyor

TOKİ’nin dev sosyal konut hamlesinde beklenen an geldi. Binlerce başvurunun yapıldığı 500 bin konutluk proje kapsamında gözler bugün Ağrı ve Mardin’e çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleriyle, iki ilde toplam 8 bini aşkın konutun hak sahipleri belirlenecek. Uzun süredir sonuçları bekleyen vatandaşlar için kura günü, heyecanın zirve yaptığı kritik bir eşik oldu. Projede yer alan 2+1 ve 3+1 daireler ise özellikle dar ve orta gelirli aileler için önemli bir alternatif sunuyor.

İLK ÇEKİLİŞ MARDİN

Çekiliş, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 11:00'de Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

AĞRI KURA ÇEKİMİ BİLGİLERİ

Çekiliş ise aynı gün saat 13:00'te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Her iki ildeki kura törenleri de TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri süreci anlık takip edebilecek.

KURA SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Kura çekimleri tamamlandıktan sonra, asil ve yedek hak sahibi olanların tam listesi aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet platformu üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarını kullanarak e-Devlet üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini seçerek durumlarını öğrenebilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde yeni bir aşama daha tamamlanmış olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Mardin ve Ağrı'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri bugün (6 Ocak 2025) yapılacak. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilecek.



