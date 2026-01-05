Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOKİ kurasında adım çıkmadı başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konutları projesi başvuruların sona ermesiyle birlikte TOKİ kuraları Adıyaman iliyle başladı. Kuralarda adı çıkmayan vatandaşlar ise başvuru ücreti olarak yatırılan 5 bin TL’nin ne zaman ve nasıl geri ödeneceğini araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ kurasında adım çıkmadı başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 18:03

TOKİ 500 bin sosyal konutlar için illerin kura çekilişleri sürüyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin sosyal konut yapılacak.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiraya yönelik sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

TOKİ kurasında adım çıkmadı başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALACAK MI?

TOKİ sosyal konut başvurusu için başvuru bedeli 5 bin TL ödenmişti.

Şehit aileler, terör, harp ve vazife malullerinden başvuru bedeli talep edilmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabileceğini açıkladı.

Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri için iade süreci, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılmakta; anlaşmalı bankalara bildirilen iade listeleriyle birlikte işlemler genellikle 5 iş günü ile 1 haftalık sürede işleme alınıyor.

TOKİ kurasında adım çıkmadı başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

İade hakkı yalnızca kura sonucunda konut sahibi olamayanlara değil, aynı zamanda başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz kabul edilen vatandaşlara da tanınıyor.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlar gibi muafiyet kapsamındaki adaylar başvuru bedelinden muaf tutulurken, diğer tüm katılımcılar için 5.000 TL ödeme zorunluluğu bulunuyor.

İade işlemlerinin yapılacağı banka kanallarında başvuru sırasında verilen IBAN bilgilerinin başvuru sahibine ait olması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, iade edilen miktarda kesinti yapılmıyor; yani yatırılan tutar tam olarak geri veriliyor.

Başvuru sahiplerine, ödeme yaptıkları banka şubesi, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden iade takibi gerçekleştirmeleri öneriliyor.

TOKİ kurasında adım çıkmadı başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

TOKİ 5.000 TL İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvurularda, kurada hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru ücretinin iadesi, projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.