TOKİ kurasında adım çıkmadı başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konutlar için illerin kura çekilişleri sürüyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin sosyal konut yapılacak.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiraya yönelik sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALACAK MI?

TOKİ sosyal konut başvurusu için başvuru bedeli 5 bin TL ödenmişti.

Şehit aileler, terör, harp ve vazife malullerinden başvuru bedeli talep edilmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabileceğini açıkladı.

Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri için iade süreci, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılmakta; anlaşmalı bankalara bildirilen iade listeleriyle birlikte işlemler genellikle 5 iş günü ile 1 haftalık sürede işleme alınıyor.

İade hakkı yalnızca kura sonucunda konut sahibi olamayanlara değil, aynı zamanda başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz kabul edilen vatandaşlara da tanınıyor.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlar gibi muafiyet kapsamındaki adaylar başvuru bedelinden muaf tutulurken, diğer tüm katılımcılar için 5.000 TL ödeme zorunluluğu bulunuyor.

İade işlemlerinin yapılacağı banka kanallarında başvuru sırasında verilen IBAN bilgilerinin başvuru sahibine ait olması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, iade edilen miktarda kesinti yapılmıyor; yani yatırılan tutar tam olarak geri veriliyor.

Başvuru sahiplerine, ödeme yaptıkları banka şubesi, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden iade takibi gerçekleştirmeleri öneriliyor.

TOKİ 5.000 TL İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvurularda, kurada hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru ücretinin iadesi, projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar.