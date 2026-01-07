Eren Elmalı hakkındaki bahis iddialarına başsavcılıktan açıklama geldi

Sosyal medya platformlarında, futbolcu Eren Elmalı’nın Kasımpaşa’da görev yaptığı dönemde kendi maçlarına yönelik bahis oynadığına dair paylaşılan iddialar ve belgeler üzerine yargı kanadından resmi bilgilendirme yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen hassas sürece dair açıklamada bulundu.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."