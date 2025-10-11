Sağlık kontrolünden geçen Trump'ın doktoru konuştu: "Durumu olağanüstü"

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde yer alan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yıllık rutin sağlık kontrolünden geçti. Trump’ın ayrıca yaklaşan uluslararası seyahatleri öncesinde grip ve Covid-19 hatırlatma aşılarını yaptırdığı bildirildi.

79 yaşındaki Trump’ın doktoru Sean Barbabella, sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’e bir bilgi notu göndererek, Trump’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

KALP YAŞI 14 YIL DAHA GENÇ

Trump’ın sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu ifade eden Barbabella, "Trump olağanüstü sağlığını koruyor, güçlü kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Trump’ın kalp yaşının 65 olarak ölçüldüğünü aktaran Barbabella, "Elektrokardiyografi ile ölçülen ve kardiyovasküler canlılığın doğrulanmış bir ölçüsü olan kalp yaşının, gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu bulundu" ifadelerine yer verdi.

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU SONRASI GÖZLER TRUMP'TAYDI

Öte yandan 82 yaşındaki ve önceki ABD Başkanı Joe Biden’ın bilişsel sağlık durumu, seçim döneminde yaptığı gaflar ve Donald Trump karşısındaki zayıf canlı yayın performansının ardından tartışmalara yol açmıştı.

Biden, bu sürecin ardından başkan adaylığından çekilirken, Cumhuriyetçi aday Trump’ın sağlık durumu da merak konusu olmuştu. Trump, seçim dönemi süresince sık sık Biden’dan daha genç ve sağlıklı olduğunu vurgulamıştı.