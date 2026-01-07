Barcelona Athletic Bilbao maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Athletic Bilbao maç kadrosu, muhtemel 11

İspanya Süper Kupa'da yarı final heyecanı bugün başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan İspanya Süper Kupa'da bugün Barcelona - Athletic Bioba kaşrı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı kazanan takım final biletinin sahibi olacak ve Atletico Madrid - Real Madrid maçının galibi ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından mücadeleye saatler kala Barcelona - Atletich Bilbao maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Jeddah şehrinde bulunan Alinma Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona - Athletic Bilbao maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos yönetecek.

İspanya'nın köklü kulüplerinden olan iki takım tarihleri boyunca toplam 245 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 125 kez Katalon devi galibiyet alırken, Athletic Bilbao ise 80 maç kazandı. İki takım arasında oynanan 40 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Barcelona bu maçlarda 455 kere fileleri havalandırırken, Athletic Bilbao ise 335 gol attı.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Athletic Bilbao maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Barcelona'da karşılaşma öncesinde Pablo Gavi'nin sakatlığı bulunuyor. Athletic Bilbao tarafında ise Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Unai Eguiluz ve Benat Prados sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekler.

Barcelona - Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Torres

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta