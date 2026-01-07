Barcelona Athletic Bilbao CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Barcelona ile Athletic Bilbao bu akşam sahaya çıkacak. Cidde’de oynanacak karşılaşma, final biletini alacak ekibi belirleyecek.

BARCELONA ATHLETİC BİLBAO CANLI İZLE

Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanacak İspanya Süper Kupa yarı final maçı, Türkiye’de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin platforma ücretli üyelik oluşturması gerekecek. S Sport Plus, tamamen dijital bir yayın hizmeti sunduğu için uydu ya da kablo yayını üzerinden erişim sağlamayacak.

Barcelona Athletic Bilbao maçı aynı zamanda bazı ülkelerde farklı platformlar üzerinden yayınlanacak. ABD’de ESPN App, Almanya’da DAZN, Brezilya’da Disney+, Fransa’da L'Equipe Live Foot ve Rusya’da Match! Futbol 2 karşılaşmayı yayınlayan yabancı kanallar arasında yer alacak. Türkiye’den izleyiciler için yurt dışı yayınlar bölgesel erişim koşullarına bağlı olacak.

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki yarı final mücadelesi, Türkiye’de yalnızca S Sport Plus üzerinden izlenebilecek. Platform, canlı yayınların yanı sıra maç tekrarları ve farklı spor organizasyonlarını da abonelerine sunacak. Barcelona Athletic Bilbao maç yayını için aktif bir üyelik bulunması gerekecek.

S Sport Plus’ta ücretsiz ya da şifresiz bir izleme seçeneği bulunmayacak. Yayına erişim, internet bağlantısı olan cihazlar üzerinden sağlanacak ve kullanıcı girişi yapılması gerekecek. Platform, Barcelona Athletic Bilbao maçı saatinde canlı yayın akışını abonelerin kullanımına açacak.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇ KADROSU

Barcelona - Athletic Bilbao maç kadrosu açıklandı:

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Frenkie De Jong, Pedri, Fermín Lopez, Bardghji, Ferran Torres, Raphinha.

Athletic Bilbao: Unai Simon, Areso, Vivian, Paredes, Adama, Rego, Jauregizar, Sancet, Robert Navarro, Berenguer, Nico Williams.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO NEREDE İZLENİR?

Barcelona Athletic Bilbao maçı, web tarayıcısı üzerinden bilgisayarlarla izlenebilecek. Kullanıcılar, S Sport Plus’ın resmi internet adresine giriş yaparak hesap bilgileriyle yayına erişim sağlayabilecek. Bu yöntem için ek bir uygulama indirilmesine gerek kalmayacak.

Mobil cihazlar, akıllı televizyonlar ve oyun konsolları da izleme seçenekleri arasında yer alacak. Android, iOS ve Huawei cihazlarda uygulama mağazalarından indirilen S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayın takip edilebilecek. Ayrıca Apple TV, Xbox gibi cihazlar aracılığıyla da televizyon ekranına yansıtma yapılabilecek.