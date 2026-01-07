Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Galatasaray Fenerbahçe en ucuz bilet ne kadar? Süper Kupa finali biletleri satışa çıktı

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmanın detayları kadar satışa sunulan biletlerin fiyatları da maça gitmek isteyen vatandaşlar için inceleme konusu oldu.

Galatasaray Fenerbahçe en ucuz bilet ne kadar? Süper Kupa finali biletleri satışa çıktı
Haber Merkezi
07.01.2026
07.01.2026
Süper Kupa'da final coşkusu giderek artıyor.

Bu sezon ilk kez dört takımın mücadele ettiği yeni formatta oynanan organizasyonda gözler Galatasaray Fenerbahçe final randevusuna çevrildi.

Galatasaray, 5 Ocak 2026'da oynanan yarı final maçında Trabzonspor'u eleyerek finale adını yazdıran ilk ekip olurken, Fenerbahçe de 6 Ocak 2026'da Samsunspor karşısında aldığı 2-0'lık zaferle final biletini aldı.

Galatasaray Fenerbahçe en ucuz bilet ne kadar? Süper Kupa finali biletleri satışa çıktı

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET NE KADAR?

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Derbinin bilet fiyatları 1.500 TL ve 3.000 TL olarak belirlendi.

Galatasaray Fenerbahçe en ucuz bilet ne kadar? Süper Kupa finali biletleri satışa çıktı

Batı ve güney tribünü Galatasaray taraftarlarına tahsis edilirken doğu ve kuzey tribünü ise Fenerbahçe taraftarlarına ayrıldı.

Batı ve doğu tribünlerinde bilet fiyatları 3.000 lira olarak açıklanırken kuzey ve güney tribünlerinde bilet fiyatları 1.500 lira olarak belirlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden temin edilebilecek.

#Aktüel
