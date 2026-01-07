En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçti mi? 2026 emekli maaşı için Meclis'te düzenleme gündemde

Ocak 2026 dönemi emekli maaş artışları, enflasyon verileri doğrultusunda kök maaşlara uygulanacak zamlarla şekillendi. Buna karşın en düşük emekli aylığına ilişkin beklenti, Meclis’te yapılacak olası bir düzenlemeye odaklandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2026?

2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon oranının yüzde 12,19 olarak açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına uygulanacak zam oranı belli oldu. Bu oran esas alındığında, halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, matematiksel hesaplamayla yaklaşık 18.939 TL seviyesine yükselmiş oldu. Söz konusu artış, yalnızca enflasyon farkına dayalı bir hesaplamayı kapsıyor.

Ancak kök maaşı düşük olan emekliler açısından tablo değişiklik gösteriyor. Özellikle 2000 yılı sonrası sigortalı olanlar arasında yaygın görülen bu durumda, kök maaş zam sonrası taban aylığın altında kaldığı için maaş ödemeleri fiilen taban seviyede devam ediyor. Bu nedenle en düşük emekli aylığının 20 bin TL ile 22 bin TL aralığında yeniden belirlenmesine yönelik beklenti gündemde yer edindi.

EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?

Enflasyon farklarının netleşmesine rağmen, emekliler açısından asıl merak edilen başlık ek zam ya da refah payı konusu oldu. Mevcut aşamada, enflasyon verilerinin ardından ek bir artışa ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında, yalnızca enflasyon oranı kadar artış yapılması yönündeki yaklaşımın sürdüğü değerlendiriliyor.

Buna karşın hükümet kanadında konunun tamamen kapanmadığı yönünde açıklamalar yapıldı. Kabine toplantıları ve yasal düzenleme hazırlıkları çerçevesinde, en düşük emekli maaşının daha yukarı bir seviyeye taşınmasına yönelik senaryolar gündeme geldi. Bu kapsamda, yüzde 5 ile 7 arasında değişebilecek ilave bir refah payı ya da taban aylığın doğrudan 20 bin TL bandına çıkarılması ihtimali konuşuluyor.

EMEKLİ MAAŞI MECLİS'E GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin Meclis tarafından yapılması gerektiğini açık şekilde dile getirdi. En düşük emekli aylığının prime dayalı bir maaş olmadığını ve sosyal destek kapsamında değerlendirildiğini belirten Yılmaz, bu nedenle yapılacak artışların ancak kanunla mümkün olabileceğini söyledi. Maaş zammı Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, en düşük emekli maaşına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmedi. Mevcut artış, yalnızca enflasyon farkının kök maaşlara yansıtılmasıyla sınırlı kaldı. Bu nedenle taban aylıkta yapılacak olası bir artış için Meclis onayı gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, nihai kararın Meclis’e ait olduğunu belirtti. Konuya ilişkin bu hafta yapılacak toplantıya dikkat çeken Cevdet Yılmaz, "Nihai karar Meclisimizin. Bu konuda değerlendirme yapılıyor. Kısa süre içinde sonuçlanacaktır. Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacağız." dedi.