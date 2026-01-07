Menü Kapat
TGRT Haber
Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2026 emekli zammına refah payı beklentisi!

Emekliye refah payı verilecek mi 2026 emekliye zam son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak belirlendi ve bu oran kök maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte değerlendirildiğinde toplam artış oranı yüzde 18,60 oldu. Buna karşın, milyonlarca emeklinin beklediği refah payı konusu gündem olmaya devam ediyor. İşte 2026 emekliye refah payı son dakika gelişmeleri…

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2026 emekli zammına refah payı beklentisi!
Ocak 2026 emekli zamları, açıklanan enflasyon verileriyle birlikte kesinleşme aşamasına geldi. Gözler, bu artışlara ilave bir refah payı eklenip eklenmeyeceğine çevrildi.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2026 emekli zammına refah payı beklentisi!

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2026

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Bu oran, söz konusu emeklilerin kök maaşlarına doğrudan zam olarak yansıyacak. Böylece Ocak 2026 itibarıyla maaş artışlarının temel çerçevesi çizilmiş oldu.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2026 emekli zammına refah payı beklentisi!

Memur ve memur emeklileri açısından ise farklı bir hesaplama yapıldı. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artış ile enflasyon farkı bir araya getirildiğinde toplam zam oranı yüzde 18,60 seviyesinde belirlendi.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2026 emekli zammına refah payı beklentisi!

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda en düşük emekli maaşı, yüzde 12,19’luk artışla birlikte 18 bin 938 TL seviyesine yükseldi. Ancak bu rakam, kamuoyunda ve emekli kesiminde yeterli görülmedi ve ek düzenleme beklentileri gündemde yer aldı.

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DAKİKA

Enflasyon farkının ardından refah payı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında, enflasyon farkı dışında ek bir artışın her zaman hayata geçirilmediği hatırlatılsa da, hükümet cephesinde konunun tamamen kapatılmadığı yönünde değerlendirmeler yapılmakta.

Uzmanlar, en düşük emekli maaşının mevcut artışla birlikte alım gücünü korumakta zorlanacağını belirtti. Bu çerçevede, en düşük maaşın 20 bin TL bandına çıkarılması veya yüzde 5 ila 7 arasında bir refah payı eklenmesi gibi senaryolar kamuoyunda tartışılıyor. Böyle bir düzenleme için Meclis’ten torba kanun geçirilmesi gerektiği ifade edilmekte.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2026 emekli zammına refah payı beklentisi!

Ocak ayının ortasına kadar Kabine toplantıları ve yasal hazırlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Emekliler, yapılacak değerlendirmelerin ardından ilave bir karar çıkıp çıkmayacağını yakından takip ediyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin artış ihtimali konusunda açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda oluşan beklenti üzerine konunun ele alındığını belirten Yılmaz, kısa süre içinde bir sonuca ulaşılacağını ve nihai kararın Meclis tarafından verileceğini söyledi.

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2026 emekli zammına refah payı beklentisi!

Yılmaz, en düşük emekli maaşının prime dayalı olmadığını ve sosyal destek niteliği taşıdığını hatırlattı. Son yıllarda yapılan artışların enflasyon farkı oranında gerçekleştiğini anımsatan Yılmaz, bu tür düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren kararlar öncesinde etki değerlendirmesi yapıldığını kaydeden Yılmaz, bütçeye olan yansımalar, etkilenecek kişi sayısı ve mevcut imkanların dikkate alındığını belirtti. İmkanlar ölçüsünde emeklilerin taleplerine karşılık verilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

#Aktüel
