Hava Durumu
14°
 | Berrak Arıcan Baş

Papa'dan Gazze çağrısı: Şiddete son verin, yıkım dursun

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bir 'umut ışığı' olduğunu söyledi.

Papa'dan Gazze çağrısı: Şiddete son verin, yıkım dursun
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 'de yürürlüğe giren ateşkesin bölge için "umut ışığı" olduğunu belirterek, tarafları, adil ve kalıcı barışa doğru teşvik ettiğini söyledi.

Papa'dan Gazze çağrısı: Şiddete son verin, yıkım dursun

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve 10 Ekim'de devreye giren Gazze'de planına işaret eden Papa, "Son günlerde sürecini başlatma anlaşması, ‘Kutsal Topraklar’da bir umut ışığı oluşturdu. İlgili tarafları, ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı barışa doğru çizdikleri yolda cesurca ilerlemeye teşvik ediyorum. İki yıllık çatışma, özellikle çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, her şeylerini acımasızca kaybedenlerin kalplerinde her yerde ölüm ve enkaz bıraktı." dedi.

Papa'dan Gazze çağrısı: Şiddete son verin, yıkım dursun

''YILLARDIR YOKSULLUK VE ACI İÇİNDE YAŞAYAN HALK''

Papa 14. Leo, 'daki gelişmelere de değinerek, "Ukrayna'da birçok şehri ve sivil altyapıyı vuran, aralarında çocukların da bulunduğu masum insanların ölümüne ve sayısız ailenin elektrik ve ısınmadan mahrum kalmasına neden olan yeni, şiddetli saldırı haberlerini üzüntüyle takip ediyorum. Yıllardır acı ve yoksunluk içinde yaşayan halkın acısını yüreğimde hissediyorum. Şiddete son verilmesi, yıkımın durdurulması, diyalog ve barışa kapıların açılması çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Papa'dan Gazze çağrısı: Şiddete son verin, yıkım dursun

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Öte yandan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ise Assisi kentinde yaptığı konuşmada, "İki halk - iki devlet çözümünün, Yahudiler ve Filistinliler arasındaki sorunları ve ilişkileri çözmeye yardımcı olabilecek formül olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu her zaman talep ettiğimiz şeyle de örtüşüyor." ifadesini kullandı.

