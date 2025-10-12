Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Bonservis değeri ve istatistikleri gündemde

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşamdan 6-1 galibiyet ile ayrılan A Milli Takımımızın, 14 Ekim 2025 Salı günü ise Gürcistan ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın aday kadrosundan Berke Özer çıkarıldı. Berke Özer, Bulgaristan - Türkiye maçının kadrosuna alınmadığı için kendi isteğiyle kadrodan ayrıldı. Vatandaşlar tarafından Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir sorularının cevapları merak ediliyor.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyiyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan 4.5 milyon Euro bonservis ile Fransız kulbüüen transfer olmuştu.

BERKE ÖZER BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ

Berke Özer'in Transfermarkt'ın 10 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 8 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor. Bu sezon Lille kalesini Berke Özer 8 maçta korudu. Bu karşılaşmalarda 2 kere kalesinde gol görmeyen genç kaleci sezonda toplam 10 gol yedi.

BERKE ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berke Özer, 25 MAyıs 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2013 yılında Bucaspor altyapısında başlayan Berke Özer daha sonra Altınordu altyapısına geçiş yaptı. Sırayla Altınordu'da U16, U17 ve A takıma kadar yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 1 sezon Belçika ekibi Westerlo'da forma giydi. Daha sonra sırayla Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor'da (kiralık) oynadı. Güncel olarak ise Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyiyor.