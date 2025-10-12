Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Bonservis değeri ve istatistikleri gündemde

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Berke Özer kendi isteğiyle A Milli Takım'ın kampından ayrıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Berke Özer'in bonservis değeri ve istatistikleri gündeme geldi.

Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Bonservis değeri ve istatistikleri gündemde
Haber Merkezi
12.10.2025
12.10.2025
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız 11 Ekim 2025 Cumartesi günü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşamdan 6-1 galibiyet ile ayrılan A Milli Takımımızın, 14 Ekim 2025 Salı günü ise ile karşılaşacak.

(TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın aday kadrosundan çıkarıldı. Berke Özer, Bulgaristan - Türkiye maçının kadrosuna alınmadığı için kendi isteğiyle kadrodan ayrıldı. Vatandaşlar tarafından Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir sorularının cevapları merak ediliyor.

Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Bonservis değeri ve istatistikleri gündemde

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyiyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan 4.5 milyon Euro bonservis ile Fransız kulbüüen transfer olmuştu.

Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Bonservis değeri ve istatistikleri gündemde

BERKE ÖZER BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ

Berke Özer'in Transfermarkt'ın 10 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 8 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor. Bu sezon Lille kalesini Berke Özer 8 maçta korudu. Bu karşılaşmalarda 2 kere kalesinde gol görmeyen genç kaleci sezonda toplam 10 gol yedi.

Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Bonservis değeri ve istatistikleri gündemde

BERKE ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berke Özer, 25 MAyıs 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2013 yılında Bucaspor altyapısında başlayan Berke Özer daha sonra Altınordu altyapısına geçiş yaptı. Sırayla Altınordu'da U16, U17 ve A takıma kadar yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 1 sezon Belçika ekibi Westerlo'da forma giydi. Daha sonra sırayla Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor'da (kiralık) oynadı. Güncel olarak ise Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyiyor.

ETİKETLER
#bulgaristan
#türkiye futbol federasyonu
#lille
#a milli takım
#gürcistan
#berke özer
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
