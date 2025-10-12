Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Estonya'da Rus askerleri görüldü! Vatandaşların kullandığı yol kullanıma kapatıldı

Estonya, küçük bir kısmı Rusya topraklarından geçen yolu kapattı. Estonya vatandaşları tarafından kullanılan yolda, bir grup Rus askerinin görüldüğü bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Estonya'da Rus askerleri görüldü! Vatandaşların kullandığı yol kullanıma kapatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 15:07

'da küçük bir kısmı topraklarından geçen yolda, bir grup Rus askerleri görüldü. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusunda küçük bir kısmı Rusya topraklarından geçen ve bölge halkının kullanımına açık olan yolun Rusya tarafında 7 silahlı Rus askerinin gözlemlendiğini bildirdi.

https://x.com/Tsahkna/status/1977326365587185964

YOL TAMAMEN KAPANACAK

Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz olayı önlemek amacıyla söz konusu yoldaki trafiğin geçici olarak durdurulduğunu belirten Tsahkna, uzun vadede bu yolu tamamen kullanmayı bırakmayı planladıklarını vurguladı.

Estonya'da Rus askerleri görüldü! Vatandaşların kullandığı yol kullanıma kapatıldı

Tsahkna paylaşımında, "Rusya topraklarını tamamen baypas eden bir alternatif güzergah halihazırda mevcut, bir diğeri ise yapım aşamasında. Mevcut düzenleme tarihi bir anormalliktir. Açık olmak gerekirse, sınırda olağanüstü bir durum yok. Ruslar geçmişe kıyasla biraz daha iddialı ve görünür davranıyor ancak durum tamamen kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Estonya'da Rus askerleri görüldü! Vatandaşların kullandığı yol kullanıma kapatıldı

''SAATSE ÇİZMESİ''

Estonya basınındaki haberlere göre, söz konusu yolun en az salı gününe kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Estonya’nın güneydoğusunda yer alan ve "Saatse Çizmesi" (Saatse Boot) olarak adlandırılan bölge, Rusya topraklarının küçük bir kısmının Estonya içine "çizme şeklinde" uzandığı bir alan. Estonyalılar ve diğer vatandaşlar, izin almadan bu yoldan geçebiliyor ancak durmalarına izin verilmiyor.

Öte yandan, Estonya’nın hava sahasının 19 Eylül’de Rus jetleri tarafından ihlal edildiği ve müdahalesi sonucunda uçakların bölgeden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devrik lider Beşar Esad'ın çarpıcı son hali! 'Rusya'da bağımlı oldu'
Rusya önce vatandaşlık verdi sonra geri aldı! Sebebi ise bir o kadar şaşırtıcı
ETİKETLER
#rusya
#trafik
#nato
#Estonya
#sınır
#askerler
#Saatse Çizmesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.