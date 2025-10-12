Menü Kapat
14°
 Berrak Arıcan Baş

Yüzlerce Rus vatandaşı ülkeden gönderiliyor! Son 24 saatleri kaldı

Letonya, dil yeterliliği olmayan ve zorunlu güvenlik kontrolleri olmayan Rus vatandaşlarını ülkeden gönderiyor. 841 Rus vatandaşına 13 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmeleri için süre verildi.

Yüzlerce Rus vatandaşı ülkeden gönderiliyor! Son 24 saatleri kaldı
12.10.2025
12.10.2025
saat ikonu 10:17

hükümeti, yeni göçmenlik kurallarına uymayan Rus vatandaşlarını kararı aldı. Politico sitesinin haberine göre, hükümet, gerekli belgeleri zamanında sunmayan 841 Rus vatandaşından 13 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

Yeni göçmenlik düzenlemesinde, Rus vatandaşlarının uzun süreli oturum iznine başvurması, A2 düzeyinde Letonca dil bildiklerini kanıtlaması ve 30 Haziran 2025'e kadar güvenlik kontrollerinden geçmesi gerektiği yer almıştı.

Yüzlerce Rus vatandaşı ülkeden gönderiliyor! Son 24 saatleri kaldı

30 BİN RUS VATANDAŞI ETKİLENDİ

Yaklaşık 30 bin Rus vatandaşı, yeni düzenlemeden etkilendi. Çoğu bu talepleri yerine getirirken, 841 Rus gerekli belgeleri sunmadı. Ayrıca yaklaşık 2 bin 600 kişi, Letonya'dan gönüllü ayrıldı.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, mayısta yaptığı açıklamada, AB ülkelerine, Rus vatandaşlarına vize verilmesini durdurma çağrısında bulunmuştu.

Letonya parlamentosu, haziranda Rus ve Belarus vatandaşlarının ülke kritik altyapısında çalışmasını ve ülkede emlak satın almasını yasaklayan yasayı kabul etmişti.

Letonya hükümeti, 'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 2024'te yasasını değiştirmiş ve ülkede kalmak isteyen Rus vatandaşları için şartları zorlaştırmıştı.

ETİKETLER
#rusya
#ab
#göç
#Ukrayna Savaşı
#Letonya
#yasa
#sınır dışı etme
#Sınır Dışlaması
#Göçmenlik Yasası
#Dünya
