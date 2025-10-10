Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı! 1 ölü, 5 yaralı

Kategoriler
Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Zaporijya şehrinin hedef alındığı belirtilirken, saldırı sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada şehrin özel yerleşim alanına isabet eden saldırı sonucu bir konutun yıkıldığı ve yangın çıktığı belirtildi.
Arama kurtarma birimlerinin enkaz altından çıkardığı 7 yaşındaki bir çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Saldırı sonucunda bir apartmana ait doğalgaz hattında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, bölgede arama kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.