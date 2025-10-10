TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık yüzde 36,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Ağustos ayında yıllık yüzde 36,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 53,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 2,0 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Ağustos ayında aylık yüzde 2,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,9 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.