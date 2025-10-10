Bu hatayı yapanın emekli maaşı düşecek! İşte isteğe bağlı sigorta için en önemli noktalar

Çalışmayan ya da prim günü eksik olan kişilerin emekli olmasına olanak sağlayan isteğe bağlı sigorta sisteminden kimler nasıl faydalanabiliyor? Yapacağız bir hatayla emeklilik hakkınız yıllarca ertelenebilir ya da düşük maaş alabilirsiniz. İşte dikkat edilecek noktalar...

İsteğe bağlı sigorta primi kişilerin kendi belirleyecekleri kazanç üzerinden ödeniyor ancak en düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Asgari ücret üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptıranların 2025 yılı için her ay 8.321,76 TL prim ödemesi gerekiyor.

İsteğe bağlı sigorta BAĞ-KUR (4/b) kapsamında değerlendiriliyor. İlk defa 2008 sonrasında sigorta girişi olanlar normal emeklilik için 9000 gün isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilirler. Söz konusu prim gününü 2035 yılı sonuna kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurlar. Normal emeklilik için prim günü yeterli olmayanlar ise en az 5400 prim günü bulunmak şartıyla 3 yaş daha geç emekli edilirler.

SON 1260 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Kanuna göre, birden fazla statüde çalışması olanların hangi statüden emekli olacağı belirlenirken son 2520 gün içinde en fazla hangi statüde çalıştığına bakılıyor. Süreler eşit ise son statü dikkate alınıyor.

İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak prim günü eksik olanlar kalan prim günlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilirler. Bu durumdaki kişiler, ilk defa çalışmaya başlama tarihine göre 5000 ila 5975 prim gününü tamamladıkları takdirde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında yaşa bakılmaksızın SSK’dan emekli olabiliyorlar. Söz konusu kişilerin SSK’dan bu şekilde emekli olabilmesi için son 2520 günlük süre içinde isteğe bağlı sigorta priminin 1260 günün altında kalmasına dikkat etmesi gerekir.

SON 7 YIL KURALI

Son 7 yıl içinde en fazla çalışma süresi kuralı sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden önce başlayanlar için geçerlidir. İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayan ve birden fazla statüde çalışması olanların hangi statüden emekli olacağı ise toplam çalışma süresi içinde en çok hangi statüde çalıştığına bağlı olarak tespit edilir.

30 MAYIS 2008 SONRASI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

2008 sonrası çalışmaya başlayanlar için de 4/a kapsamında daha erken emeklilik söz konusudur. 4/b ve 4/c’liler 9000 gün ile emekli olabilir iken 4/a kapsamındakiler 7200 günle emekli olabilirler. Dolayısıyla ilk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar düzenli bir işte çalışmıyorlarsa eksik günlerinin ne kadarını isteğe bağlı sigorta ile tamamlayacağını önceden planlamalıdır.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPABİLİR?

İsteğe bağlı sigorta yaptırabilmek için aranan şartlar şöyle:

Türkiye’de ikamet etmek,

Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

18 yaşını doldurmuş bulunmak,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na isteğe bağlı sigorta talebinde bulunmak.