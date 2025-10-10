Gece adeta gündüze döndü! Erzincan’da şimşek ve yıldırımlar kamerada

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kenti adeta gündüze çevirdi. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar, şehir genelinde görsel bir şölen oluşturdu. Şiddetli yıldırımlar, yer yer elektrik kesintilerine neden olurken fotoğraf severler bu doğa olayını hem hayranlıkla izledi hem de kameraları ile kayıt altına aldı. Erzincan’da sağanak yağışla birlikte art arda çakan şimşekler ve yıldırım düşmesi anları araç kamerasına da yansıdı.