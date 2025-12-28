Asgari ücret doğru tahmin etmişti! Emekli zammı için canlı yayında net rakam verdi

Asgarisini değil. Rakama gelince... Devlet imkanlarını kullanıyor. Asgari ücrette devletin tarafı yoktur. Devlet orada çalışanla çalıştıranın arasını buluyor. O arabuluculuk yapıyor. Ama burada devlet emekliye para verecek. Öyleyse tavanla asgari ile azaminin arasında bir uçurum var emeklilerde. Özümü kastederek söylüyorum. Şimdi tabanla tavan arasındaki bu farkın biraz daha kapanabilmesi için devletimiz bu emeklilere bu yıl vereceği para devletin cebinden ne kadar para çıkacaksa o kadar para çıkması buradan Sayın Çalışma Bakanımıza ve hükümetimize bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece bir AK Parti'nin taraftarı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da buradan bir çağrıda bulunuyorum.