Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada; bir otomobil, virajı alamayınca bordür taşlarına çarptıktan sonra bir hipermarketin bahçe duvarında asılı kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü sürücünün ekip aracına bindirildiği sırada, "Trakyalıyım ben be ya, hiçbir şeyim yok benim" diyerek polise sarılmak istediği anlar görenleri şaşırttı.