Kastamonu’da heyelan sebebiyle çöken yol ulaşıma kapandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde heyelan sebebiyle Cide-Bartın karayolu çöktü. Ulaşıma kapatılan yolda çalışma başlatılırken, ulaşım alternatif güzergahtan sağlanıyor.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kalafat mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Cide-Bartın karayolu çöktü. Çöken yol trafiğe kapatılırken, Gideros bölgesindeki ulaşım alternatif yol üzerinde sağlanmaya başladı.
Karayolları ekipleri tarafından yolda çalışma başlatıldı.