Peru'da 6 büyüklüğünde deprem: Herkes sokaklara döküldü

Peru'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana depremin merkez üssü Peru’nun kuzey sahili açıkları olarak açıklandı. Korkutan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölge halklarının sokaklara döküldüğü anlar kameralara yansırken, bazı binalarda küçük çaplı hasar meydana geldiği gözlemlendi.