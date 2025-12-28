İslam Memiş'ten altın için '2.000 TL' uyarısı! Alalım mı satalım mı diyenler dikkat

ALTIN BULUNDURANLAR DİKKAT

Şimdi elinde altın bulunduran yatırımcıya diyoruz ki eğer nakde ihtiyacın yoksa yani bugünlerde ev almayacaksın araba almayacaksın bekleme devam et.



Yine bu yükseliş trendi devam edecek gibi duruyor ama altın borçlu olanlara da hani bir an önce kapatırsanız iyi olur.



Ve mümkünse altın borçlanmayı yani altın borçlanmak ciddi bir anlamda yorar size.



