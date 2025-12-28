Menü Kapat
İslam Memiş'ten altın için '2.000 TL' uyarısı! Alalım mı satalım mı diyenler dikkat

Aralık 28, 2025 14:47
1
İslam Memiş'ten altın için '2.000 TL' uyarısı! Alalım mı satalım mı diyenler dikkat

Altın yılın son günlerinde dahi hız kesmeden yükselmeye devam ediyor? Altın almak isteyen ve satmak isteyen vatandaşlar ise aynı soruyu soruyor: Doğru zaman ne zaman? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altının yol haritasıyla ilgili öngörülerini paylaşarak düğün yapacakları uyardı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

2
altın fiyatları İslam Memiş

“Şimdi artık dünya öngörülemez bir sürece giriyor.

Mesela 2025 yılında kram altın tarafında maksimum beklentimiz işte 5000, 5250 gibi bir rakamlar vardı.

Ama bırakın 5250, 6300 rakamın üstünü gördük biz.

3
altın fiyatları 2026

İLK ETAPTA 2.000 LİRALIK BİR TAVAN VAR!

Dolayısıyla yine öngörülemem bir gelişme olursa 10 binli rakamlar yani 5 haneli rakamlar olabilir.

Ama ilk önce o 8 bin lira 8300 lira rakamını biz görmek istiyoruz.

Yeniden bir trend belirlemek için.

Dolayısıyla en kötü ihtimal böyle gram altın tarafında 8000 lira rakamlar olabilir.

 

4
AGRESİF YÜKSELİŞLER BEKLEMİYORUZ AMA...

AGRESİF YÜKSELİŞLER BEKLEMİYORUZ AMA...

Bugünkü ekonomi koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor.

Yine ikinci yarıya baktığımız zaman da çok böyle agresif yükselişler değerli metaller tarafında beklemiyoruz.

Ama dediğim gibi böyle öngörülemez bir jeopolitik gerilim var dünyada biliyorsunuz. Hiç rahat bırakmıyorlar. Böyle üçüncü dünya savaşlarını zikrediyor ülke liderleri.

 

5
TAVAN DELİNEBİLİR

TAVAN DELİNEBİLİR

Eğer gerçekten böyle bir risk algısı oluşursa on bin lira akanlarda artık sürpriz olmaz. Dolar teli kuru da artık bu yükselişlere dahil olur.

Tabii bu ortamda şimdi iki türlü yatırımcı var malum. Elinde altın bulunduranlar, altın borcu olanlar, düğün yapacaklar.


 

6
ALTIN BULUNDURANLAR DİKKAT

ALTIN BULUNDURANLAR DİKKAT

Şimdi elinde altın bulunduran yatırımcıya diyoruz ki eğer nakde ihtiyacın yoksa yani bugünlerde ev almayacaksın araba almayacaksın bekleme devam et.

Yine bu yükseliş trendi devam edecek gibi duruyor ama altın borçlu olanlara da hani bir an önce kapatırsanız iyi olur.

Ve mümkünse altın borçlanmayı yani altın borçlanmak ciddi bir anlamda yorar size.

 

7
MÜMKÜNSE ALTIN BORÇLANMAYIN

MÜMKÜNSE ALTIN BORÇLANMAYIN

Mesela 2020 yılında %53, 2021 yılında %60, 2023-2024 yıllarında %80, %83 civarında ama 2025 yılına baktığımız zaman %110 civarında bir yükseliş oldu.

demek ki altın borçlanacak kişi de şunu mütala yapması lazım hesaplaması lazım.

bugün altın borçlanıyorum geri ödeyeceğim zaman yıllık fazla %100 bir riskim var gibi bir hesaplama yapması lazım.

alternatif bir borçlanma şekli varsa daha iyi olur.


 

8
DÜĞÜN YAPACAKLAR ALTININI ŞİMDİDEN ALSIN!

DÜĞÜN YAPACAKLAR ALTININI ŞİMDİDEN ALSIN!

Düğün yapacak vatandaşlarımız var malum.

yine düğün sezonunda 8000'li rakamları beklediğimiz için yaz aylarında hani bugünden hazırlık yapmak daha iyi.

farklı alternatifleriniz varsa nakde ulaşabiliyorsanız işte o altın hazırlığını şimdiden yapmakta fayda var.”

 

