Rize'de heyelan felaketi!

Rize'nin Ardeşen ilçesinden şiddetli sağanak yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprağın dev bir kütle olarak kaydığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Köprü köyünde meydana gelen heyelanda İbrahim Tiryaki isimli vatandaş da cep telefonuna sarıldı. Kayıt almaya başladığı sırada ise bir toprak kütlesi bulunduğu yerden koparak kaymaya başladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.