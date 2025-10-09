Menü Kapat
17°
Dünya
Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin' uyarısı: Dünya savaşı başlatma riski çok yüksek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir dünya savaşı başlatma riskinin 'çok yüksek' olduğunu söyledi. Zelenskiy, Rusya'da yeni bir seferberliğin Avrupa'ya meydan okuma olacağını söyledi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin' uyarısı: Dünya savaşı başlatma riski çok yüksek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir , Kiev'de düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Zelenskiy, Rus ordusunun hava saldırılarını sürdürdüğünü, Ukrayna'da enerji altyapılarını hedef aldığını söyledi. Zelenskiy, son bir ayda Rusların sadece Poltava, Çernigiv ve Sumi bölgelerindeki enerji altyapısına 1500'den fazla kez saldırı düzenlediğini ifade etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin' uyarısı: Dünya savaşı başlatma riski çok yüksek

''DONETSK'İ TAMAMEN ELE GEÇİRMEK İSTİYOR''

Rus ordusunun amacının kasım ayında bölgesini tamamen ele geçirmek olduğunu savunan Zelenskiy, bölgedeki Dobropilya şehri yönünde Ruslara yönelik başlatılan karşı saldırı sonucu bu planın başarısız olduğunu söyledi.

Rusların artık Pokrovsk şehrini almak için yoğun çaba sarf edeceği yorumunu yapan Zelenskiy, "Rus yönetimi, ordusuna Pokrovsk şehrini acilen ele geçirme görevini verdi." ifadesini kullandı.

'yı sona erdirmeye zorlamak için bu ülkeye uzun menzilli saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, bu konuda ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin' uyarısı: Dünya savaşı başlatma riski çok yüksek

Daha önce de ABD tarafıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını anımsatan Zelenskiy, sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla 'ya gereken silahların gönderilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

ABD tarafıyla gerçekleştirdikleri son görüşmelerde bu konuda bir "hayır" cevabı almadıklarını ve çalışmaların süreceğini vurgulayan Zelenskiy, "Tomahawk" seyir füzeleri gibi imkanlara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

''TRUMP'I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İÇİN ADAY GÖSTERECEĞİZ''

Zelenskiy, Trump'ın desteğiyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin sağlanması durumunda, Ukrayna olarak Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini söyledi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin' uyarısı: Dünya savaşı başlatma riski çok yüksek

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan heyetin haftaya ABD'ye gideceğini aktaran Zelenskiy, toplantılarda hava savunma ile enerji ve diğer konuların masaya yatırılacağını bildirdi.

''SEFERBELİK DEMEK AVRUPA'YA MEYDAN OKUMA DEMEK''

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasından bu yana önemli kaynaklar harcadığını savunan Zekenskiy, 2022'de kısmi seferberlik de ilan edildiğini anımsattı. Söz konusu seferberlik kararından sonra Rusya'da halkın Putin'e yönelik desteğinin azaldığını savunan Zelenskiy, bu nedenle kısmi seferberlik kararının daha sonra iptal edildiğini belirtti.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin' uyarısı: Dünya savaşı başlatma riski çok yüksek

Rusya'da tekrar seferberlik ilan edilmesi durumunda bunun Rusya'nın "büyük" bir savaşa hazırlanması anlamına geleceğini dile getiren Zelenskiy, "Dolayısıyla, seferberlik olursa bu, Avrupa'ya bir meydan okuma olur. O (Putin), büyük bir savaş başlatacak." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta "başarısız" olduğunu ve bu yüzden Avrupa'ya saldırabileceğini öne süren Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı başarıları nerede olabilir? Avrupa haritasına bir bakın. Bir seferberlik olacaksa bu, hızlı başarıların sağlanabileceği bir yerde olacaktır. Bu kesin. Ama neden milyonları seferber etsin ki? Putin'in gerçekten bir dünya savaşı başlatma riski çok yüksek."

