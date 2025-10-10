Ankara'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı, ekipler seferber oldu

Kategoriler
Başkent Ankara’dan gece saatlerinde alevler ve dumanlar yükseldi. Elmadağ ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olaya göre, boya dönüşüm fabrikası gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
20’ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü. Ardından ekipler soğutma çalışması başlattı.
Ayrıca fabrikayı saran yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.