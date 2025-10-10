Menü Kapat
17°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ankara'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı, ekipler seferber oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bir boya dönüşüm fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 06:02
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 06:02

Başkent ’dan gece saatlerinde alevler ve dumanlar yükseldi. ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ankara'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı, ekipler seferber oldu

BOYA DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olaya göre, boya dönüşüm fabrikası gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Ankara'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı, ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Ankara'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı, ekipler seferber oldu

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

20’ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği , kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü. Ardından ekipler soğutma çalışması başlattı.

Ankara'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı, ekipler seferber oldu

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Ayrıca fabrikayı saran yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
#yangın
#elmadağ
#Ankara
#Boya Dönüşüm Fabrİkasi
#Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi
#Yaşam
