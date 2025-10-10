Menü Kapat
Partizan Anadolu Efes Euroleague maç skoru kaç kaç?

Anadolu Efes, Euroleague'in 3. haftasında Partizan’a deplasmanda yenilgiyle ayrıldı ve 2. mağlubiyetini aldı.

Partizan Anadolu Efes Euroleague maç skoru kaç kaç?
Ligdeki üçüncü karşılaşmasında temsilcimiz , zorlu deplasmanında 93-87 ile boyun eğdi.

Partizan’da Sterling Brown 24 sayı, Isaac Bonga 16 sayı, Tyrique Jones 16 sayı, Dylan Osetkowski ve Carlik Jones 10’ar sayıyla performans sergiledi.

Anadolu Efes’te ise Isaia Cordinier 24 sayı, Ercan Osmani 21 sayı 4 ribaund, Shane Larkin 16 sayı, Nick Weiler Babb 9 sayı 6 ribaund 5 asist ile oyun ortaya koydu.

Partizan Anadolu Efes Euroleague maç skoru kaç kaç?

Ev sahibi, ilk periyodu 31-24’lük sonuçla önde bitirdi.

Üstün oyununu sürdüren ev sahibi Partizan, ilk yarıyı 55-43’lük avantajla tamamladı.

Anadolu Efes, son çeyreğe farkı ikiye indirerek girdi: 71-69.

Maçın son dakikalarında kolay sayılar bulan Partizan, mücadeleden 93-87 üstün ayrıldı.

Partizan Anadolu Efes Euroleague maç skoru kaç kaç?

Temsilcimiz, bir sonraki mücadelesinde Olympiakos’un rakibi olacak.

Ligdeki üçüncü karşılaşmasında ikinci zaferini alan Partizan ise Real Madrid deplasmanında parkeye çıkacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Efes’in en skorer oyuncusu kim oldu?
Temsilcimizde Isaia Cordinier 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Ercan Osmani 21 sayılık katkı verdi.
#Basketbol
#nba
#anadolu efes
#partizan
#euroleague
#Aktüel
