Partizan Anadolu Efes Euroleague maç skoru kaç kaç?

Ligdeki üçüncü karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Partizan deplasmanında 93-87 ile boyun eğdi.
Partizan’da Sterling Brown 24 sayı, Isaac Bonga 16 sayı, Tyrique Jones 16 sayı, Dylan Osetkowski ve Carlik Jones 10’ar sayıyla performans sergiledi.
Anadolu Efes’te ise Isaia Cordinier 24 sayı, Ercan Osmani 21 sayı 4 ribaund, Shane Larkin 16 sayı, Nick Weiler Babb 9 sayı 6 ribaund 5 asist ile oyun ortaya koydu.
Ev sahibi, ilk periyodu 31-24’lük sonuçla önde bitirdi.
Üstün oyununu sürdüren ev sahibi Partizan, ilk yarıyı 55-43’lük avantajla tamamladı.
Anadolu Efes, son çeyreğe farkı ikiye indirerek girdi: 71-69.
Maçın son dakikalarında kolay sayılar bulan Partizan, mücadeleden 93-87 üstün ayrıldı.
Temsilcimiz, bir sonraki mücadelesinde Olympiakos’un rakibi olacak.
Ligdeki üçüncü karşılaşmasında ikinci zaferini alan Partizan ise Real Madrid deplasmanında parkeye çıkacak.