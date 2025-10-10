İnşaatın yanındaki evin duvarı çöktü! Bina tahliye edildi

Kategoriler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evin duvarının çökmesi sonucu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Barış Mahallesi 1830. Sokak'ta kot farkıyla inşaat temelinin üst kısmında bulunan müstakil evin duvarı çöktü.
Ev sahibi Y.T. ile 3 çocuğu olayın ardından dışarıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu temel kazısı yapılan alana bitişik ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.