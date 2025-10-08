Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Madrid'de restore edilen bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın başkenti Madrid'de restore edilen bir bina çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 10 işçi yaralandı. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

Madrid'de restore edilen bina çöktü: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
01:14
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
01:26

'nın başkenti 'de öğle saatlerinde restorasyon çalışmaları yapılan bir bina çöktü. Olayın ardından ulaşılamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cansız bedeni bulundu. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Madrid'de restore edilen bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Madrid'de restore edilen bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkan Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının, yeni bir göçüğe yol açmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Madrid'de restore edilen bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Olaya ilişkin Madrid yerel yönetim yetkililerinden de açıklama geldi ve binanın çökmesi sonucu biri ağır olmak üzere 10 kşiinin yaralandığı açıklandı.

ÇÖKME NEDENİ BELLİ OLDU

İspanyol basınındaki haberlere göre; binanın otele dönüştürülmesi için bir restorasyondan geçtiği ve uzmanların ilk belirlemesine göre çökmenin, "işçilerin ihmalinden kaynaklandığı" iddiası ortaya atıldı.

