Madrid'de restore edilen bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın başkenti Madrid'de öğle saatlerinde restorasyon çalışmaları yapılan bir bina çöktü. Olayın ardından ulaşılamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cansız bedeni bulundu. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkan Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının, yeni bir göçüğe yol açmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Olaya ilişkin Madrid yerel yönetim yetkililerinden de açıklama geldi ve binanın çökmesi sonucu biri ağır olmak üzere 10 kşiinin yaralandığı açıklandı.

ÇÖKME NEDENİ BELLİ OLDU

İspanyol basınındaki haberlere göre; binanın otele dönüştürülmesi için bir restorasyondan geçtiği ve uzmanların ilk belirlemesine göre çökmenin, "işçilerin ihmalinden kaynaklandığı" iddiası ortaya atıldı.