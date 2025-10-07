Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Polis neye uğradığını şaşırdı: Evden tam 206 hayvan çıktı!

ABD'nin New York eyaletinde 57 yaşındaki bir kadının evinden tam 206 hayvan çıktı. Ayrıca 95 yaşındaki bir kadını da sağlıksız koşullar altında evde tuttuğu anlaşıldı.

Polis neye uğradığını şaşırdı: Evden tam 206 hayvan çıktı!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:01

ABD'nin New York eyaletinde sertifikalı yaban hayatı rehabilitasyon uzmanı olan Samantha Boyd isimli bir kadının evine baskın yapıldı. Polisler, baskında neye uğradığını şaşırdı, ev resmen bir hayvanat bahçesi gibiydi, 200'den fazla evcil ve vahşi hayvan vardı. Ayrıca evde 95 yaşında bir kadın da bulunuyordu.

Polis neye uğradığını şaşırdı: Evden tam 206 hayvan çıktı!

SAĞLIKSIZ VE TEHLİKELİ KOŞULLAR

Hayvanları, pis ve sağlıksız koşullarda tutan yaban hayatı rehabilitasyon uzmanına 'hayvanlara zulüm suçlaması' yöneltildi. Boyd'un 61 yaşındaki partneri Neal Weschler'e de yöneltildi. Boyd'un evinde ayrıca 95 yaşındaki bir kadının da 'sağlıksız ve tehlikeli koşullar altında yaşadığı' tespit edildi.

Polis neye uğradığını şaşırdı: Evden tam 206 hayvan çıktı!

Yaşlı kadının akrabaları olup olmadığı henüz tespit edilmedi fakat bir yaşlının hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle ayrı bir suçlama yöneltildi.

Polis neye uğradığını şaşırdı: Evden tam 206 hayvan çıktı!

SİNCAPLAR, HİNDİLER, KİRPİLER...

Yetkililer evin içinde tam 206 hayvan buldu. Bunlar arasında horozlar, sincaplar, tavşanlar, güvercinler, ördekler, papağanlar, kirpiler, köpekler, kediler ve hindiler olduğu bildirildi. Hayvanlar kirli, dışkı dolu kafeslerde tutuluyordu ve su ile yiyecek kapları da kötü durumdaydı. Kirden dolayı ev, böcek ve örümceklerle doluydu. Bazı alanlar çöpler nedeniyle girilemez durumdaydı. Hayvanlarının bazılarının sahiplendirileceği açıklandı.

Polis neye uğradığını şaşırdı: Evden tam 206 hayvan çıktı!

NBC News'in haberine göre sertifikalı yaban hayatı rehabilitasyon uzmanı olan Samantha Boyd ise suçlamaları reddetti.

ETİKETLER
#sağlık sorunları
#Hayvan Zulümü
#Yaban Hayatı Rehabilitasyonu
#Evcil Hayvanlar
#Vahşi Hayvanlar
#Dünya
