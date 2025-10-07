Son zamanların trendi diş dövmeleri: Müşteri çekmek için başladılar, popüler oldu

Çin'de gençler arasında yeni bir akım ortaya çıktı. Sosyal medyada giderek yaygınlaştığı görülen akım kapsamında birçok kişinin artık dişine dövme yaptırdığı görüldü. Aslında ilk başta bu diş dövmeleri, klinikler tarafından ücretsiz olarak yapılıyordu. Müşteri çekmek için başlayan 'dişe dövme' zamanla çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

'ZENGİN OL', 'BAŞARIYI GARANTİLE'

Çin kültürüne ait desenler, semboller ve motivasyon verici ifadeler yaptırmaya başlayan gençler için ücretsiz olan bu uygulama zamanla 1.495 dolar yani yaklaşık 63 bin TL oldu. Gençler dişlerine 'zengin ol' ya da 'başarıyı garantile' gibi ifadeleri dişlerine yazdırmaya başladı. Bazıları ise mozaik veya renkli sembollerle dişlerini süsledi bazıları ise hayvan figürleri çizdirdi.

DİŞ DÖVMESİNİN RİSKLERİ VAR!

Uzmanlar ise diş dövmelerinin riskli olduğunu belirtiyor. Chine Morning News'in haberine göre, diş kronlarına kazıma işleminin yapısal dayanıklılığı azalttığını belirten diş hekimleri, ''Taç zarar görebilir, bu nedenle bu tür işlemleri önermiyoruz'' uyarısında bulundu. Diş dövmeleri, estetik bir trend olarak popülerlik kazanırken, uzmanlar uzun vadeli diş sağlığı açısından dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Diş dövmesi yaptıran sosyal medyada 32 diş poz veriyor. Bazıları bu akımı beğenirken bazıları ise 'gereksiz' ve 'estetikten uzak' olarak buluyor.